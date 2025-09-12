俳優の北村匠海（27歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴について「また早く芝居をしたいと思う魅力的な役者さんでした」と賞賛した。朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演し、演技の経験が少ない中、北村が大森のために様々な振る