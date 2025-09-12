9月4日に肺炎のため逝去した歌手の橋幸夫さん（享年82）。9日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれた通夜には、700人以上が参列した。’60年の歌手デビュー曲『潮来笠』以来、吉永小百合（80）とのデュエット曲『いつでも夢を』など、数々のヒットを飛ばし、ファンを魅了してきた橋さん。西郷輝彦さん（享年75）、舟木一夫（80）と共に、「御三家」の一人として昭和歌謡界にその名を刻んだ。通夜には、盟友・舟木の他、錦野旦（76