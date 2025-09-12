しばらく表舞台から遠ざかっていた深津絵里（52）が9月3日、都内で行われた映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の舞台挨拶に登壇。艶やかなキャミソールドレスにストレートロングのヘアスタイルで現れると、まるで時を止めたかのようなその姿に、SNSなどでファンからは感嘆の声が相次いだ。《この美しさで52歳ってバグりすぎだろ…》《どうしたらこの若作り感ない自然な美しさをキープできるのか