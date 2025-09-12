俳優の山崎賢人、土屋太鳳 、磯村勇斗、毎熊克哉が11日、都内で開催されたNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3 グローバルファンイベントに出席。もし“げぇむ”に参加するなら誰とバディを組みたいか問われた磯村は、劇中でバディを組んでいる毎熊について「ずっとバディを組んでたいです」と語り、毎熊も「もう離れられないって思う」と話すなど、2人は相思相愛な様子を見せた。【写真】イベント中も信頼感をにじま