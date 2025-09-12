ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸­¿Í¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£»³ºê¤Ï¡Ö1¡¦2¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó3¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö°¦¾ð¤È¡¢µ»½Ñ¤È¡¢¤½¤·¤Æµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥º¥ó3¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤ë»³ºê¸­¿Í¡õÅÚ²°ÂÀË±ËÜºî¤Ï¡¢ËãÀ¸±©Ï¤¤ÎÌ¡²è¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡£Á°¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´¤Æ