◆第５０回アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１３日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）＝９月１１日、カラ競馬場日本馬初の勝利を目指すシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は追い切り翌日、厩舎内運動馬場のダートコースで軽めの調整を行った。出走馬８頭と枠順が決定。１番ゲートから国内外初Ｇ１制覇を目指すこととなった。この日も調教に騎乗した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩