１０日、寧河区岳竜鎮の大田荘村で収穫されたばかりの紅瑶サツマイモ。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津9月12日】中国天津市寧河区の岳竜鎮はこのほど、紅瑶サツマイモが収穫期を迎えた。2万2千ムー（約1470ヘクタール）に広がる畑で、農家の人々は収穫や仕分けなどに精を出し、収穫作業は11月まで続く見通し。今年、岳竜鎮の1ムー（約667平方メートル）当たりの平均生産量は2.25トンに上った。１０日、寧河区岳竜鎮の