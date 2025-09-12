俳優の水上恒司が映画単独初主演を務め、山下美月がヒロインを務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）より、豪華キャスト陣の素顔を捉えたオフショットが一挙公開された。【オフショット】なんのポーズ？完全オフ感あふれる宮舘涼太今作は、原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届