【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝阿部真司】米西部ユタ州の大学で１０日に保守系団体「ターニング・ポイント」のチャーリー・カーク代表（３１）が射殺された事件で、米連邦捜査局（ＦＢＩ）は１１日、事件に関与したとみられる重要参考人の画像を公開し、情報提供を呼びかけた。公開された画像には、野球帽とサングラスを着け、米国の国旗をあしらった長袖シャツにジーンズ姿の人物が写っている。ＦＢＩは犯人の特定や