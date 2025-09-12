アイルランド遠征中の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が９月１１日、クロンメル競馬場の３Ｒ一般レース（芝１９２０メートル）でルーダに騎乗。１３頭立ての１３着に終わった。同騎手は１３日に開催されるアイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（レパーズタウン競馬場、芝２０００メートル）に出走するシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）に騎乗。８頭立ての最内１番ゲート（馬番は３）から昨年３着の