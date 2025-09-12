きのうは東京都や神奈川県で1時間に100ミリ以上の猛烈な雨を解析し、相次いで「記録的短時間大雨情報」が発表されました。首都圏でかつ、帰宅時間に重なったことで影響が大きく、交通の乱れも広範囲に及びました。川が氾濫した所や、商店街が川のようになってしまった所も。原因は南から暖かく湿った空気が流れ込んだ一方、北からは涼しい空気が入り、風が収束。さらに上空には寒気も入っていて、不安定な条件が揃っていたためと思