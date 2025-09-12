◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）＝９月１２日、美浦トレセンフローラＳは外に進路を切り替えるロスがありながら３着に追い上げ、オークスは１１着に惨敗したタイセイプランセス（牝３歳、美浦・池上昌和厩舎、父リアルスティール）は、坂路を４ハロン６７秒８―１５秒７でゆったりと駆け上がった。池上昌和調教師は「坂路１本で順調です。春はいい脚を