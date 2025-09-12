カンテレが主催する秋恒例の大型音楽イベント『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』が、11月1日に大阪城ホールで開催決定した。aoen、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、ふぉ〜ゆ〜の出演が発表された。【写真】昨年ラインナップは…『Livejack 2024』出演アーティスト一覧“ダンスボーカル”をテーマに多彩なアーティストが競演し、大阪城ホールのステージで『Livejack』でしか見ることのできない特別な組み合わせが実現する。MCは、中島