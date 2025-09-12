大の里日本相撲協会は12日、大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）の取組編成会議を開き、2日目までの取組を決めた。横綱2場所目の大の里は初日に新小結安青錦、2日目に先場所で敗れた40歳のベテラン、玉鷲の挑戦を受ける。先場所途中休場の横綱豊昇龍は玉鷲、小結高安の順で対戦する。大関琴桜は阿炎、伯桜鵬と当たる。両関脇は大関昇進を目指す若隆景が伯桜鵬、王鵬と、霧島は王鵬、阿炎と顔が合った。先場所覇者の琴勝峰は