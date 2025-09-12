中国軍は12日、中国で3隻目となる空母「福建」が台湾海峡を通過し、南シナ海で訓練を行ったと発表しました。中国海軍は12日、最新空母「福建」が台湾海峡を通過した後、南シナ海で訓練を実施したと発表しました。また、防衛省も「福建」の航海を初めて確認したとして写真を公開しました。公開した写真では、甲板上に艦載機は確認できませんが、中国メディアは、遠方海域への航行能力などを検証しており、実戦配備が迫っていること