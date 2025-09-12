誕生日を迎えたBTSのRMが、意義ある寄付を行った。【写真】「全員スタイル抜群」BTS・RM、両親や妹を公開9月12日、韓国医療界によると、RMは誕生日に合わせてソウル峨山病院に1億ウォン（約1000万円）、さらに高麗大学医療院に1億ウォンを発展基金としてそれぞれ寄付した。RMは「誕生日を迎え、意義あることに参加したい気持ちから寄付を決心した。治療が必要なのに経済的困難で苦しむ患者たちに、少しでも役立つことを願っている