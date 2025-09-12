香川県立図書館 香川県立図書館（高松市林町）は2017年度から毎年、「図書館評価」を実施し、結果を踏まえたサービスの向上に努めています。11日、2024年度の評価結果を発表しました。 評価項目は前の年度より4つ多い16項目で、数値目標を100％達成したらA評価、80%以上達成でB評価、80％未満ならC評価です。 「蔵書数」は目標114.5万冊に対して114万5346冊で、A評価でした。「入館者数」は目標40万人に対して40万