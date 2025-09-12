サリム湖の風景。（７月８日、ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／辛悦衛）【新華社ウルムチ9月12日】中国新疆ウイグル自治区ボルタラ・モンゴル自治州のサリム湖は、自治区で標高が最も高く、面積も最大な高山湖。サリム湖風景区はここ数年、生態保護を優先した秩序ある開発を進め、中核エリアでの放牧禁止やローテーション放牧で得た成果を持続的に強化してきた。生態保護が新たな成果を収めたことで、観光業も力強く発展し