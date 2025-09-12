閣議後、記者会見する小泉農相＝12日午前、農水省自民党の小泉進次郎農相は、退陣表明した石破茂首相の後任を決める総裁選（22日告示、10月4日投開票）に出馬する意向を固めた。地元の神奈川県横須賀市の支援者らと13日に協議した上で、来週後半にも記者会見する方向で調整している。昨年の総裁選では3位となって敗れたが再挑戦する。複数の関係者が12日明らかにした。閣僚で出馬意向を固めたのは林芳正官房長官に続き2人目。総