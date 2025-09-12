イスラエルがイスラム組織ハマスを標的にカタールで攻撃を行ったことを受け、国連安全保障理事会は攻撃を非難する声明を発表し、緊急会合を開きました。国連安保理は11日、イスラエルが行ったハマスを標的にしたカタールでの攻撃について、アメリカを含む15か国すべての理事国による声明を発表しました。声明は「カタールへの連帯を表明する」としたうえで、人質の解放やガザの即時停戦が引き続き最優先事項だと強調。「攻撃を非難