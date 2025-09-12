中国軍は、中国で3隻目となる最新鋭空母「福建」が台湾海峡を通過し、南シナ海で訓練を行ったと、けさ（12日）発表しました。中国海軍によりますと、空母「福建」が台湾海峡を通過し、南シナ海で訓練を行いました。訓練の具体的な日時は明らかにしていません。中国海軍の報道官は、「空母を建造する過程での通常の手順であり、特定の目標を対象としたものではない」と試験航行であることを明らかにしました。日本の防衛省は、11日