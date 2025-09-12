今年11月に行われる全国豊かな海づくり大会に協賛している近畿日本鉄道に、11日、大会実行委員会から感謝状が贈られました。近畿日本鉄道では全国豊かな海づくり大会に、協賛金として100万円を贈っています。この日の贈呈式で近鉄の宗藤洋取締役常務執行役員が「大会の成功に貢献できるようグループあげて役割を果たしたい」と挨拶し、大会実行委員会の副会長を務める三重県の野呂副知事が「オール三重で成功につなげたい」と感謝