7日に投開票が行われた三重県議会議員の補欠選挙で、当選を果たした4人が11日、初登庁し、議員バッジを胸に新人議員としての意気込みを語りました。補欠選挙は、欠員2の桑名市・桑名郡選挙区と、それぞれ欠員1の鈴鹿市選挙区、伊賀市選挙区で行われ、4人の新人が初当選を果たしました。この日は4人が初登庁し、議会事務局の職員から議員バッジをつけてもらうと自分の名前が書かれたパネルを点灯させ、引き締まった表情で三重県議会