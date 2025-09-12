15日の「敬老の日」を前に、三重県津市内の百貨店ではギフト商戦が本格化していて、中でも暑さ対策ギフトが人気を集めています。津市にある百貨店・松菱では「敬老の日プレゼントフェア」を開催していて、食品売り場では、栗や柿を使用した季節を感じる和菓子やサツマイモの美味しさを凝縮した期間限定のプリンなどのひんやりスイーツが人気を集めています。また、館内にはおじいちゃん、おばあちゃん宛に子どもが描いたメッセージ