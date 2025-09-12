13年在籍したレスターを退団し、セリエAに昇格したクレモネーゼに加入したジェイミー・ヴァーディーが、早速“らしさ”を爆発させた。英紙『The Sun』や英公共放送『BBC』が伝えている。かつてレスターで、岡崎慎司氏らと共に奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレジェンドは、現在38歳。大ベテランの域に達しており、年齢が話題になりがちだ。入団会見でもやはりそうで、地元記者から「イタリアでは、あなたのように40歳に