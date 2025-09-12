姫路市立の中学校で理科の授業中に三角フラスコが爆発する事故があり、生徒５人と教員１人がけがをしました。姫路市によりますと、１１日午前１１時ごろ、市立山陽中学校の教室で、理科の授業中に５０代の男性教員が水素の性質を確かめる実験を実施。その最中に男性教員が三角フラスコ内で発生させた水素に誤って引火させ、三角フラスコが爆発したということです。この事故で男性教員と生徒５人がガラスの破片で腕を切るけが