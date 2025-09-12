フランスに遠征していたゴートゥファースト（牡5＝新谷、父ルーラーシップ）が11日に成田空港着のフライトで帰国した。12日、JRAが発表。その後、輸入検疫のためJRA競馬学校（千葉県白井市）に入厩した。フランスではジャックルマロワ賞5着、先週ムーランドロンシャン賞11着と2戦した。