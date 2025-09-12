俳優の福山雅治と有村架純が12日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。同日公開の映画「ブラック・ショーマン」で、超一流のマジシャン役と、その姪（めい）役として初共演しており、舞台裏でのお互いの「ショーマン」らしさを語った。福山は、有村について「差し入れの美味しさ」を挙げた。「カミソリのような向き合い方で、おいしいものに対して。これたぶん、一食をものすごい大事に人生