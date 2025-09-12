◆米大リーグフィリーズ６―４メッツ（１１日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１１日（日本時間１２日）、本拠地・メッツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し３打数１安打１四球で２試合続けて５１号はお預けとなった。シュワバーは９日、１１試合ぶりの５０号３ランを放った。しかし、前夜はメッツ投手陣が警戒し、３打席連続四球と右前安打に見逃し三振