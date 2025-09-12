◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）出走馬１８頭の枠順が９月１２日、確定した。今年のオークス馬カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は６枠１１番に決まった。ＮＨＫマイルＣで３着に入ったチェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は４枠８番。オークスで１０番人気ながらカムニャックに０秒２差の３着