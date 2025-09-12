９月６日の中山６Ｒの下見所周回時に落馬して左足の負傷と発表されていた田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝が、左足かかとの粉砕骨折と診断されたことが分かった。「左足かかとの粉砕骨折で全治３か月以上。年内は厳しそうと聞いています」と以前まで所属していた小西一男調教師が１２日に明かした。６日は京成杯ＡＨ・Ｇ３のコントラポストを含む３鞍、７日は紫苑Ｓのエストゥペンダをはじめ、騎乗予定だった全７鞍が乗り替わりと