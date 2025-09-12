◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神・芝２０００メートル）第７６回チャレンジＣの枠順が１２日、決定した。約１年５か月ぶりだった前走で快勝したグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は７枠１２番に決定した。兄姉にＧ１馬が３頭いる良血が、初タイトルを狙う。新潟大賞典２着で、引き続き武豊騎手とのコンビで参戦するサブマリーナ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリ