10日夜、鹿角市の市道で車とクマが衝突する事故がありました。鹿角警察署の調べによりますと、10日午後8時55分ごろ鹿角市花輪字菩堤野の市道を走っていた普通乗用車が左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。クマの体長は約1メートルで、衝突したあとは、そのまま去ったということです。運転していた鹿角市の20代の女性にけがはありませんでした。現場から近くの民家までは約100メートルで、警察が住民に注意を