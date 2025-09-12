Aぇ! groupと西村拓哉が主演を務める実写映画『おそ松さん』第2弾が、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』のタイトルで2026年1月9日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。 参考：実写映画『おそ松さん』第2弾、2026年新春公開主演はAぇ! group＆関西ジュニア 西村拓哉 赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過