１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円２３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル安・円高となっている。 １１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２１銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）が概ね市場予想通りとなり、前週分の米新規失業保険申請件数が約４年ぶり