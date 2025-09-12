デジタルホールディングスは大幅安。１１日取引終了後、博報堂ＤＹホールディングスから完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１９７０円。足もとの株価水準を下回るディスカウントＴＯＢとなっており、これにサヤ寄せする格好で売られている。 買い付け予定数は１３７５万４９０７株（下限７５７万２４５４株、上限設定なし）、買い付け期間は９月１２日～１０月