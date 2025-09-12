コレックホールディングスが大幅反落している。１１日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を９０億１４００万円から６６億６６００万円（前期比３．１％増）へ、営業利益を３億６５００万円から１億１９００万円（同４６．０％減）へ、最終損益を３億２４００万円の黒字から１億７５００万円の赤字（前期１９００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 ２４年５月に買収した子会社