「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、岩谷産業が「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社株は９日に直近高値１６７３円をつけたあとも強い値動き。日足チャートでは２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調にあり、先高観が買い予想数上昇につながっているようだ。 同社は液化水素供給を行っているほか、水素ステーションを展開しており、東