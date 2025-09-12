警察や市によりますと、けさ5時半ごろに、車に乗っていた人がクマ1頭（体長およそ1.2メートル）を目撃しました。目撃を受け、市は近くの小中学校を臨時休校にしました。 クマが目撃された場所は山形県東根市郡山の小田島小学校の近くで、北に向かって立ち去ったとの情報があることから、市は急きょ、目撃場所近くとその北側に位置する、小田島小学校と長瀞小学校、東根第二中学校の3校を臨時休校としました。 また大富小学