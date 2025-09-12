BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が大阪中之島美術館で開催中のLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の展覧会 ｢ビジョナリー・ジャーニー｣展を訪問。突然の来日に驚きの声が相次いだ。 【動画】突如来日！BTS J-HOPEがルイ・ヴィトンのトランクをバックに話すインタビュー動画①②③④ ■ジョングクと韓国の空港に現れていたBTS J-HOPE J-HOPEは9月11日、メンバーのJUNG KOOK