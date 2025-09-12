警察と消防によりますと、12日未明に山形県河北町溝延の住宅で火災があり、現場から焼死体が見つかりました。（サムネは消火活動時） 【画像】火災現場（消火活動の様子、けさの様子） 火災の発生は午前2時過ぎ。現場の向かいに住む人から「火事です、前の家が燃えている」などと110番通報がありました。 消防が消火活動にあたり、午前3時半過ぎに鎮圧しました。その後に建物の中を確認したところ、1人の焼死体を発見したという