岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）とRIEHATA（リエハタ）のダンスコラボ動画が公開され、「かっこ良すぎる」と話題を集めている。 【動画】カッコ良すぎる！岩田剛典とRIEHATAのダンス【写真】『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』ビジュアル①② ■「2人で踊ってるの久々に見た！」三代目JSBの振付手がけたRIEHATA クリス・ブラウンの「It Depends (feat. Bryson Tiller)」に乗せてダンスした岩田とRIEHATA。