『Spotify Korea』の公式SNSにSnow Manが登場し、国内外のファンから反響を呼んでいる。 【動画】絵文字に合わせてポーズをとるSnow Man／【画像】4ポーズの切り抜き／“カリスマックスポーズ”をきめた集合ショット＆9人分のセルフィー ■絵文字を表現したポーズをするSnow Man。韓国語を話す姿も Snow Manは白シャツ＆黒パンツに黒ネクタイを締めた揃いの衣装で登場。胸元やネクタイには“カ”