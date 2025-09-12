栃木県壬生町の老舗和菓子店「しもつけ彩風菓 松屋」は、茨城県笠間産の新栗を贅沢に使用した秋限定商品『栗蒸し羊羹』および『極 栗蒸し羊羹』を、2025年9月13日(土)より店頭販売、9月26日(金)より通販サイトにて販売します。 しもつけ彩風菓 松屋『栗蒸し羊羹』『極 栗蒸し羊羹』 ■販売期間2025年9月13日(土)〜栗の収穫終了まで(約3カ月間の期間限定)※通販サイトでは9月26日(金)より販売開始 栃木県壬生