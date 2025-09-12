GetPairr(ゲットペアー)は、Android 13搭載カーナビAI Box「GetPairr Box AM」を販売中。 GetPairr「GetPairr Box AM」  ■仕様OS：Android 13CPU ：8コア／メモリ：4GB／ストレージ：64GB対応：ワイヤレスCarPlay、ワイヤレスAndroid Auto表示：分割表示／PIP(アプリ仕様に依存)通信：Wi-Fi、Bluetooth、SIMカード対応位置情報：内蔵GPS拡張：**TF(MicroSD