「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「ダンボールに付いている太い金具は取らなくても大丈夫です！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ダンボールに付いている太い金具は取らなくても大丈夫です！リサイクルする過程で異物を取る分離機がありますので、多少付いていてもオッケーです。」と投