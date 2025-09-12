日本バレーボール協会は12日、世界バレーに挑む男子日本代表14人を発表した。キャプテンの石川祐希（29）をはじめ、郄橋藍（24）、宮浦健人（26）らが選出された。直前の強化試合に出場していた富田将馬（28）が外れた。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー“世界バレー”は、2年に一度開催される、バレーボール3大大会のひとつ（前回大会までは4年に一度開催）。日本代表は、1974