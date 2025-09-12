【モデルプレス＝2025/09/12】9月8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」38＆39号（集英社）の表紙を務めた女優の宮部のぞみから、コメントが到着。初の水着グラビアの反響や、今の夢を語った。【写真】「仮面ライダー」ヒロイン、美バスト際立つ水着姿◆宮部のぞみ「週刊プレイボーイ」初の水着グラビア挑戦今回の「週プレ」は歴代仮面ライダーヒロインが集合。「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系／2024〜2025年）のヒロインに抜擢さ