宇賀那健一監督が台湾ホラー『呪詛』のチームとタッグを組んだ、日台共同制作ホラー映画『ザ・カース』が、2026年1月に公開されることが決定。海外版ビジュアルが解禁された。【写真】『ザ・カース』日台キャストフォトギャラリー『呪怨』や『リング』で怨念が渦巻く恐怖を描き、世界中の映画ファンを沸かせたジャパニーズホラーと、大ヒット作『呪詛』など近年躍進が目覚ましい台湾ホラーの最恐コラボレーションが実現。『ザ