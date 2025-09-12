ロッキーズ戦で大観衆米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）の本拠地ロッキーズ戦で3打数1安打1打点。3度出塁し、9-0で勝ったチームに貢献した。この日は今季4度目となる大谷のボブルヘッドデー。球場には5万人を超えるファンが集結した。今季から投手に復帰した大谷。投球中の姿を表現したボブルヘッド人形が来場者全員に配られた。そんな一日とあり、ドジャースタジアムには多くのファンが詰めかけ